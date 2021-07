Ecobonus auto, da lunedì i nuovi incentivi: ecco come prenotare il contributo fino a 10mila euro (Di venerdì 30 luglio 2021) Partono lunedì i nuovi incentivi per l'acquisto di auto ecologiche previsti dal decreto Sostegni bis. Dal 2 agosto alle 10 sarà possibile prenotare sulla piattaforma del ministero dello Sviluppo economico... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 30 luglio 2021) Partonoper l'acquisto diecologiche previsti dal decreto Sostegni bis. Dal 2 agosto alle 10 sarà possibilesulla piattaforma del ministero dello Sviluppo economico...

