Eco-incentivi auto: da lunedì via alle prenotazioni, anche per l'usato (Di venerdì 30 luglio 2021) Previsti per le auto nuove nella fascia 61-135 grammi al chilometro di CO2. Dal 5 agosto toccherà alle agevolazioni per i mezzi commerciali e speciali

Ultime Notizie dalla rete : Eco incentivi Eco - incentivi auto: da lunedì via alle prenotazioni, anche per l'usato ...per i mezzi commerciali e speciali Si riapre lunedì alle 10 la piattaforma del ministero per lo Sviluppo ecobonus.mise.gov.it per la prenotazione da parte dei concessionari degli eco - incentivi per ...

Veicoli commerciali usati, come scegliere: guida all'acquisto Veicoli commerciali: guida ai nuovi eco - incentivi 27 Luglio 2021 Nel termine veicolo commerciale rientrano talmente tanti mezzi " differenti per dimensioni, funzionalità, scopi, allestimenti e motorizzazioni " da rendere difficile ...

Eco-incentivi auto: da lunedì via alle prenotazioni, anche per l’usato Il Sole 24 ORE Eco-incentivi auto: da lunedì via alle prenotazioni, anche per l’usato Nel complesso, il decreto Sostegni bis ha stanziato 350 milioni per la nuova tornata di incentivi. Dal 5 agosto potranno essere richieste le agevolazioni per i veicoli commerciali e speciali. Per i ve ...

