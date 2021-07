Eccezionale bufera di neve in Brasile (Video)

(Di venerdì 30 luglio 2021) Mentre in Italia stiamo facendo i conti con la terza intensa ondata di caldo dell’estate, inè arrivato unadiUn fronte freddo di origine antartica sta portando una insolitadie freddo gelido in vasti settori del Sud America. In alcune zone del centro-sud delè arrivata persino

Advertising

forza_italia : RT @GruppoFICamera: “Eventi meteorologici eccezionali nella pianura Padana hanno causato danni ingenti all’ambiente, alle colture, persino… - GruppoFICamera : “Eventi meteorologici eccezionali nella pianura Padana hanno causato danni ingenti all’ambiente, alle colture, pers… - LifeInEurope1 : @VBombacci @AzzurraBarbuto Era un mammut ingordo che ha fatto una bella indigestione o.mangiato qualcosa di sbaglia… -

Ultime Notizie dalla rete : Eccezionale bufera

OglioPoNews

"In tutte le zone interessate dall'andranno stanziate risorse adeguate per dare il necessario soccorso a coloro che hanno subito danni ingenti non solo alle colture, ma anche alle ...... l'opinione sull'aborto Ursula Bennardo: la polemica Ursula Bennardo: i figli Ursula Bennardo ha scatenato unavia social affermando di essere contraria all'aborto salvo casi di...Mentre in Italia stiamo facendo i conti ondata di caldo infernale in Brasile è arrivato una eccezionale bufera di neve e gelo insolito ...“Eventi meteorologici eccezionali nella pianura Padana, in particolare nella zona del Mantovano, hanno causato danni ingenti all’ambiente, alle colture, persino ad automobili e case. Una stima dei dan ...