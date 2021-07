“È un terrorista”: Tokyo, atleta iraniano accusato dopo l’oro nella pistola (Di venerdì 30 luglio 2021) Olimpiadi, atleta iraniano vince l’oro nella pistola: “È un terrorista” Javad Foroughi, l’atleta iraniano che il 24 luglio scorso ha vinto la medaglia d’oro nella pistola 10 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020, è accusato di essere un terrorista. L’accusa arriva da Masih Alinejad, giornalista iraniana esule negli Stati Uniti, secondo la quale l’atleta sarebbe un membro delle Guardie Rivoluzionarie. Il corpo delle Guardie Rivoluzionarie iraniane, infatti, è ... Leggi su tpi (Di venerdì 30 luglio 2021) Olimpiadi,vince: “È un” Javad Foroughi, l’che il 24 luglio scorso ha vinto la medaglia d’oro10 metri alle Olimpiadi di2020, èdi essere un. L’accusa arriva da Masih Alinejad, giornalista iraniana esule negli Stati Uniti, secondo la quale l’sarebbe un membro delle Guardie Rivoluzionarie. Il corpo delle Guardie Rivoluzionarie iraniane, infatti, è ...

