E’ tiraggiro-mania | Pioli lo inserisce tra le routine di allenamento del Milan FOTO

(Di venerdì 30 luglio 2021) Retone+cerchi, basket, tiro di precisione, retone+porticine, “TIRAGIR”, cricket, cestone, rigori. Ilsi esercita nel. Che dopo aver avuto dignità entrando tra i neologismi Treccani diventa unad’esercizio. Il tiro a rientrare dal vertice, vera ossessione di Insigne, ormai reso iconico dal gol agli Europei (votato come secondo gol più bello della stagione per la Uefa) è una “specialità” cheimpone ai suoi. La, lanciata su Twitter daPosts e diventata virale, ritrae il il tabellone degli esercizi su cui i rossoneri gareggiano in ...

Advertising

napolista : Tra rigori e tiri di precisione spunta sul tabellone delle routine rossonere il 'tiraggir'. La foto diventa virale -

Ultime Notizie dalla rete : tiraggiro mania

30, Sport) ? Ditelo a Lorenzo Insigne: qualcuno gli ha rubato il "", l'ha fatto diventare ... Origine, natura e cura delladel calcio . Ne siamo tutti coinvolti, e non solo perché, ...Ultime notizie Napoli - Il gol al Belgio (candidato tra i più belli del torneo) e lahanno contribuito a consolidare la figura di Lorenzo Insigne su scala internazionale, forse il dettaglio che mancava dopo la stima già conquistata in patria. Ne parla il Corriere ...La vittoria dell’Italia agli Europei di calcio 2021 sta facendo ancora godere tutti gli italiani, appassionanti e non, oltre che, ovviamente i calciatori protagonisti in campo. Un successo davvero spl ...Lorenzo Insigne sbarca sul vocabolario Treccani con il suo "tiraggiro". Ecco la definizione completa rilasciata dal famoso vocabolario ...