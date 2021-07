E’ del giovane scomparso sabato scorso il corpo ritrovato carbonizzato nelle campagne vicino a Pisa (Di venerdì 30 luglio 2021) E’ dello studente Francesco Pantaleo, 27enne di Marsala (Trapani), il corpo trovato carbonizzato la scorsa domenica sera nelle campagne di San Giuliano Terme (Pisa), a pochi chilometri dalla città. Del giovane non si avevano più notizie da sabato 24 luglio. L’identificazione è stata possibile grazie ai campioni di Dna concessi dai genitori agli inquirenti. Questo quanto si apprende da ambienti investigativi. Il giovane risultava irreperibile da giorni, dopo l’allarme lanciato dalla famiglia che risiede in Sicilia, e nella sua abitazione erano stati ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 luglio 2021) E’ dello studente Francesco Pantaleo, 27enne di Marsala (Trapani), iltrovatola scorsa domenica seradi San Giuliano Terme (), a pochi chilometri dalla città. Delnon si avevano più notizie da24 luglio. L’identificazione è stata possibile grazie ai campioni di Dna concessi dai genitori agli inquirenti. Questo quanto si apprende da ambienti investigativi. Ilrisultava irreperibile da giorni, dopo l’allarme lanciato dalla famiglia che risiede in Sicilia, e nella sua abitazione erano stati ...

