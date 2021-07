Due batoste per Trump: i repubblicani cominciano a prendere le distanze dall'ex presidente (Di venerdì 30 luglio 2021) Donald Trump perde quota all'interno del suo partito, infatti ha ricevuto due batoste questa settimana, la prima in Texas e la seconda in Senato. Lo sottolinea oggi il sito The Hill, secondo il quale ... Leggi su globalist (Di venerdì 30 luglio 2021) Donaldperde quota all'interno del suo partito, infatti ha ricevuto duequesta settimana, la prima in Texas e la seconda in Senato. Lo sottolinea oggi il sito The Hill, secondo il quale ...

Advertising

LanzoIgor : RT @globalistIT: Il giorno in cui al Gop cacceranno a pedate questo golpista sarà sempre troppo tardi #Trump #repubblicani #texas https:/… - globalistIT : Il giorno in cui al Gop cacceranno a pedate questo golpista sarà sempre troppo tardi #Trump #repubblicani #texas - LuigiCalligari : @MatteoPuzzuoli Finalmente viste le sonore batoste che ha preso negli ultimi due anni - coke87_ : @ciolanoglu_z Ormai è finito, purtroppo non ti riprendi da due batoste così - claudiodjprof : @fattoquotidiano Tanto e' lo stesso quando si tireranno le somme degli ultimi due anni saranno solo ed esclusivamente batoste. -

Ultime Notizie dalla rete : Due batoste Due batoste per Trump: i repubblicani cominciano a prendere le distanze dall'ex presidente Donald Trump perde quota all'interno del suo partito, infatti ha ricevuto due batoste questa settimana, la prima in Texas e la seconda in Senato. Lo sottolinea oggi il sito The Hill, secondo il quale c'è chi si comincia a chiedere se l'influenza dell'ex presidente abbia ...

Atletica, Jacobs: 'Voglio correre nella storia' Tutto in due giorni: la ricerca della gloria dura 30 secondi. Il 2021 del velocista nato a El Paso ... Non sarei quello che sono ora, senza aver preso quelle batoste. Mi hanno fatto crescere, maturare ...

Due batoste per Trump: i repubblicani cominciano a prendere le distanze dall'ex presidente Globalist.it Due batoste per Trump: i repubblicani cominciano a prendere le distanze dall'ex presidente Nel Texas nel ballottaggio tra due esponenti del Gop per un seggio alla Camera sconfitta la sua candidata. E al ...

Atletica, Jacobs: «Voglio correre nella storia» Appuntamento con la storia, ma quasi senza curarsene. Già, il problema più grande per Marcell Jacobs, nella sua prima settimana giapponese, è stato smaltire il jet-lag. Una ...

Donald Trump perde quota all'interno del suo partito, infatti ha ricevutoquesta settimana, la prima in Texas e la seconda in Senato. Lo sottolinea oggi il sito The Hill, secondo il quale c'è chi si comincia a chiedere se l'influenza dell'ex presidente abbia ...Tutto ingiorni: la ricerca della gloria dura 30 secondi. Il 2021 del velocista nato a El Paso ... Non sarei quello che sono ora, senza aver preso quelle. Mi hanno fatto crescere, maturare ...Nel Texas nel ballottaggio tra due esponenti del Gop per un seggio alla Camera sconfitta la sua candidata. E al ...Appuntamento con la storia, ma quasi senza curarsene. Già, il problema più grande per Marcell Jacobs, nella sua prima settimana giapponese, è stato smaltire il jet-lag. Una ...