Dramma a Tokyo | terrificante incidente in BMX | l' americano travolto e portato via in ambulanza | Immagini forti

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 luglio 2021)2020, nel corso della prova BMX di ciclismo, di cui si disputava la semifinale. Un bruttissimoha infatti coinvolto lo stra-favorito per l'oro, lo statunitense Connor Fields. Unche potete vedere nel video qui sotto. Mentre affrontava l'ultimo giro, l'è caduto affrontando una curva, ed è letteralmente volato via dalla sua BMX, per poi essereda altri concorrenti. Tramortito, quasi privo di conoscenza, è stato immediatamente soccorso e stabilizzato dal personale medico, per poi esserevia in barella e ...