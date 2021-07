Dove vedere la finale della 4×100 mista di nuoto con Federica Pellegrini (Di venerdì 30 luglio 2021) Federica Pellegrini, prima di salutare per l’ultima volta i Giochi Olimpici, sarà tra le protagoniste nella finale della 4×100 mista di nuoto Tokyo 2020. La Divina ha trascinato la squadra italiana al terzo posto nel turno di qualificazioni, alle spalle di Cina e Australia. Per la staffetta azzurra il tempo di 3’42?65, non molto lontano dal record italiano, vale il quinto miglior crono. A confermare la presenza della Pellegrini per la finale è stata Elena Di Liddo, che nella prova nelle batterie è scesa in vasca per la ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 30 luglio 2021), prima di salutare per l’ultima volta i Giochi Olimpici, sarà tra le protagoniste nelladiTokyo 2020. La Divina ha trascinato la squadra italiana al terzo posto nel turno di qualificazioni, alle spalle di Cina e Australia. Per la staffetta azzurra il tempo di 3’42?65, non molto lontano dal record italiano, vale il quinto miglior crono. A confermare la presenzaper laè stata Elena Di Liddo, che nella prova nelle batterie è scesa in vasca per la ...

