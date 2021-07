Dove sono i valori di Nobiltà e Umanesimo nell’uomo oggi (Di venerdì 30 luglio 2021) di N.H. Don Rosario Logiacco.In questa epoca moderna le parole “Nobilitas” o “Umanesimo”, le quali portano con sé valori fondanti dell’uomo, sembrano uscire fuori da un libro di un autore rinascimentale. Ci troviamo davanti ad una vita sociale teleguidata da chi gestisce i poteri tramite i mass media, ed ecco che l’uomo perde la sua Nobiltà d’animo, diventa un burattino senza fili, plagiato e plasmato a Dovere proprio come loro hanno deciso di creare, un uomo lontano dai valori dell’Umanesimo, di quell’atteggiamento spirituale e culturale che lo aveva accompagnato per centinaia di ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 30 luglio 2021) di N.H. Don Rosario Logiacco.In questa epoca moderna le parole “Nobilitas” o “”, le quali portano con séfondanti dell’uomo, sembrano uscire fuori da un libro di un autore rinascimentale. Ci troviamo davanti ad una vita sociale teleguidata da chi gestisce i poteri tramite i mass media, ed ecco che l’uomo perde la suad’animo, diventa un burattino senza fili, plagiato e plasmato are proprio come loro hanno deciso di creare, un uomo lontano daidell’, di quell’atteggiamento spirituale e culturale che lo aveva accompagnato per centinaia di ...

Advertising

virginiaraggi : Ho disposto una serie di controlli nelle aree dove vengono tenuti i cavalli delle cosiddette “botticelle”. Grazie a… - fattoquotidiano : Noi lo dicevamo per scherzare, che questi volevano i colonnelli, dove questi sono gli sposini di Draghi (visto che… - Tg3web : 'Non sono ottimista ma combatterò finché non tornerò a studiare a Bologna'. Lo scrive Patrick Zaki dal carcere del… - Claudio29032 : RT @GarauSilvana: #Genova dove governano #FratellidItalia #LegaSalvini #ForzaItalia Verso via Fiume.... Cosa sono vasi antimine? ?? E che d… - moonchi53832056 : RT @taeswillow: e poi hanno il coraggio di scrivermi su cc cose come 'voi fan del 2018 non siete arrivat* prima del boom, erano già dove so… -