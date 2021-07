Doccia fredda per Prestipino. Il Consiglio di Stato rigetta la sua istanza e riapre la partita per la Procura di Roma (Di venerdì 30 luglio 2021) Doccia fredda per Michele Prestipino. Con una decisione attesa da giorni, il Consiglio di Stato ha rigettato l’istanza cautelare presentata dal Procuratore di Roma con cui aveva impugnato la sentenza dell’11 maggio scorso che confermava la decisione del Tar del Lazio sul caso della sua nomina alla guida della Procura della Capitale. Si tratta del provvedimento con cui i giudici amministrativi avevano accolto il ricorso dell’attuale Procuratore generale di Firenze, Marcello Viola, contro la nomina di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 30 luglio 2021)per Michele. Con una decisione attesa da giorni, ildihato l’cautelare presentata daltore dicon cui aveva impugnato la sentenza dell’11 maggio scorso che confermava la decisione del Tar del Lazio sul caso della sua nomina alla guida delladella Capitale. Si tratta del provvedimento con cui i giudici amministrativi avevano accolto il ricorso dell’attualetore generale di Firenze, Marcello Viola, contro la nomina di ...

