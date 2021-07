Diretta Olimpiadi, delusione spada: Italia fuori ai quarti. Nel tiro con l'arco Boari in finalina per il bronzo (Di venerdì 30 luglio 2021) Sabato alle Olimpiadi di Tokyo 2020 è il giorno dell'atletica, la regina dei Giochi. Alle 2.15 qualificazioni del salto in alto con protagonista Gianmarco Tamberi, che strappa il pass per... Leggi su ilmattino (Di venerdì 30 luglio 2021) Sabato alledi Tokyo 2020 è il giorno dell'atletica, la regina dei Giochi. Alle 2.15 qualificazioni del salto in alto con protagonista GianmTamberi, che strappa il pass per...

Advertising

SkySport : Olimpiadi, #ItaliaGermania di basket: gli azzurri rimontano e vincono 92-82 all'esordio #SkySport #Tokyo2020… - Corriere : Pellegrini fa la storia: quinta finale olimpica per la Divina - Coninews : Sta per scoccare l’ora di #Tokyo2020. ? Vivi tutte le emozioni della cerimonia di apertura delle Olimpiadi giappon… - zazoomblog : LIVE Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Lucilla Boari in semifinale nell’arco tra poco si gioca le medaglie! - #Olimpiadi… - infoitsport : Risultati Pallanuoto/ Olimpiadi Tokyo 2020, diretta live: attenzione a USA-Russia! -

Ultime Notizie dalla rete : Diretta Olimpiadi Tokyo: eliminati Carambula - Rossi ... Adrian Carambula ed Enrico Rossi hanno ceduto 2 - 1 (21 - 14, 24 - 26, 15 - 13) agli svizzeri Heidrich - Gerson e non sono riusciti a qualificarsi per la fase a eliminazione diretta. Gli atleti dell'...

Diretta Tiro con l'arco, Boari ai quarti Delusione spada: Italia fuori ai quarti Olimpiadi, le gare di oggi in diretta Ore 8.30 TIRO CON L'ARCO, È L'ORA DI LUCILLA BOARI Lucilla Boari a caccia della semifinale: l'azzurra sfida la cinense Wu nei quarti di finale di tiro con l'arco ...

LIVE Olimpiadi, arco: ora Boari in semifinale contro la russa Osipova La Gazzetta dello Sport Olimpiadi: Tamberi e Abdelwahed in finale! Gran bella mattinata per i colori azzurri e per le Marche alle Olimpiadi di Tokyo, nella prima giornata di gare dell’atletica. Gianmarco Tamberi centra l’appuntamento con la qualificazione all’agognat ...

Risultati Pallanuoto/ Olimpiadi Tokyo 2020, diretta live: attenzione a USA-Russia! Con oggi infatti saranno le penultime sfide della fase a gironi e per molte nazionali sono pure le ultime occasioni per centrare la qualificazione al tabellone finale della manifestazione a cinque cer ...

... Adrian Carambula ed Enrico Rossi hanno ceduto 2 - 1 (21 - 14, 24 - 26, 15 - 13) agli svizzeri Heidrich - Gerson e non sono riusciti a qualificarsi per la fase a eliminazione. Gli atleti dell'..., le gare di oggi inOre 8.30 TIRO CON L'ARCO, È L'ORA DI LUCILLA BOARI Lucilla Boari a caccia della semifinale: l'azzurra sfida la cinense Wu nei quarti di finale di tiro con l'arco ...Gran bella mattinata per i colori azzurri e per le Marche alle Olimpiadi di Tokyo, nella prima giornata di gare dell’atletica. Gianmarco Tamberi centra l’appuntamento con la qualificazione all’agognat ...Con oggi infatti saranno le penultime sfide della fase a gironi e per molte nazionali sono pure le ultime occasioni per centrare la qualificazione al tabellone finale della manifestazione a cinque cer ...