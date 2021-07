DIARIO #NAPOLI21 | Il giorno del fratello di Maradona e del brutto quarto d’ora di Maresca in tv

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 30 luglio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli –della campagna elettorale di Napoli. Venerdì, sarà l’ultimo weeekend di luglio. E’ ildi. Del, Hugo. Enzo Rivellini, una lunga militanza a destra fino ad arrivare ad essere eletto eurodeputato, per la sua lista a sostegno di Catello“Napoli Capitale”, lo annuncia come capolista. A differenza di Diego jr, il figlio del Pibe, da sempre impegnato anche in iniziative sociali in città, tant’è che ora è allenatore del Napoli United, la squadra multietnica del capoluogo partenopeo, di Hugoa Napoli nessuno ha ...