Denise Pipitone, Maria Angioni a processo per false dichiarazioni: rinvio a giudizio per l’ex pm che indagò sul caso (Di venerdì 30 luglio 2021) rinvio a giudizio per Maria Angioni, l’ex pm di Marsala che indagò sul caso di Denise Pipitone nell’immediatezza della scomparsa della bimba di Mazara del Vallo, nelle prime fasi dell’inchiesta tra il 2004 e il 2005. Oggi giudice a Sassari, Angioni andrà a processo dopo essere stata iscritta nel registro degli indagati dalla stessa Procura con l’ipotesi di false dichiarazioni a pubblico ministero. Denise Pipitone, ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 30 luglio 2021)perpm di Marsala chesuldinell’immediatezza della scomparsa della bimba di Mazara del Vallo, nelle prime fasi dell’inchiesta tra il 2004 e il 2005. Oggi giudice a Sassari,andrà adopo essere stata iscritta nel registro degli indagati dalla stessa Procura con l’ipotesi dia pubblico ministero., ...

Advertising

Simo_Ventura : LUCE E GIUSTIZIA PER DENISE PIPITONE - Firma la petizione! - fanpage : CASO DENISE PIPITONE, l'ex pm Maria Angioni a pocesso per falsa testimonianza - campodefiori15 : RT @MPSkino: Chiedo scusa a @MissingDeniseMp Piera Maggio (mamma di Denise Pipitone) per non aver letto prima le sue richieste di condivisi… - LaMammaN1 : - tempoweb : Denise Pipitone, scattano i rinvii a giudizio. Chi va a processo insieme all'ex pm #denisepipitone #morningnews… -