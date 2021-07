Delusione Panziera: 'Sono salita sul blocco senza forze, ma ora punto sulla staffetta' (Di venerdì 30 luglio 2021) Tanta amarezza per Margherita Panziera, prima delle escluse (nona con 2'09'54) dalla finale dei 200 dorso ma con un tempo lontano dai suoi migliori standard (ha un record italiano di 2'05'56). La ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 30 luglio 2021) Tanta amarezza per Margherita, prima delle escluse (nona con 2'09'54) dalla finale dei 200 dorso ma con un tempo lontano dai suoi migliori standard (ha un record italiano di 2'05'56). La ...

