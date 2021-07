Delusione Jessica Rossi La nostra portabandiera out nelle qualificazioni (Di venerdì 30 luglio 2021) Jessica Rossi, una dei due portabandiera nella cerimonia di apertura di Tokyo 2020, non ce l'ha fatta a raggiungere la finale della Fossa donne, nella quale è stata oro a Londra 2012, piazzandosi all'... Leggi su quotidiano (Di venerdì 30 luglio 2021), una dei duenella cerimonia di apertura di Tokyo 2020, non ce l'ha fatta a raggiungere la finale della Fossa donne, nella quale è stata oro a Londra 2012, piazzandosi all'...

