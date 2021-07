De Zerbi: «Non farò dello Shakhtar il nuovo Sassuolo» (Di venerdì 30 luglio 2021) Roberto De Zerbi ha parlato dei suoi obiettivi sulla panchina dello Shakhtar Donetsk Roberto De Zerbi, allenatore dello Shakhtar Donetsk, in una intervista ai canali ufficiali del club arancionero ha parlato degli obiettivi che si pone in Ucraina. «Ogni squadra ha le sue sfumature, i suoi giocatori ed è molto difficile ripetere la stessa cosa in squadre diverse. Non farò dello Shakhtar il Sassuolo, perché ci sono giocatori diversi, culture diverse, filosofie diverse, il campionato italiano e il campionato ucraino sono ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 luglio 2021) Roberto Deha parlato dei suoi obiettivi sulla panchinaDonetsk Roberto De, allenatoreDonetsk, in una intervista ai canali ufficiali del club arancionero ha parlato degli obiettivi che si pone in Ucraina. «Ogni squadra ha le sue sfumature, i suoi giocatori ed è molto difficile ripetere la stessa cosa in squadre diverse. Nonil, perché ci sono giocatori diversi, culture diverse, filosofie diverse, il campionato italiano e il campionato ucraino sono ...

