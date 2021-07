De Palma (Nursing Up) su tutte le furie: «E’ sconcertante che i sindaci della Marca Trevigiana vogliano assumere infermieri extracomunitari per tappare le carenze di organico». (Di venerdì 30 luglio 2021) «Per risolvere i problemi che ci affliggono non servono giochi di prestigio. Si abbia il coraggio di pagare degnamente gli infermieri italiani, e non si cerchino soluzioni sbrigative che rischiano solo di affossare la già traballante qualità delle prestazioni sanitarie offerte ai nostri cittadini». «Non ci sorprende, ma certo non manca di creare sconforto, l’iniziativa dei sindaci della Marca Trevigiana, che in un recente incontro con il locale Prefetto, per far fronte all’inarrestabile fuga di infermieri dalle Rsa, e alla conseguente carenza di personale sanitario, chiedono, ... Leggi su cityroma (Di venerdì 30 luglio 2021) «Per risolvere i problemi che ci affliggono non servono giochi di prestigio. Si abbia il coraggio di pagare degnamente gliitaliani, e non si cerchino soluzioni sbrigative che rischiano solo di affossare la già traballante qualità delle prestazioni sanitarie offerte ai nostri cittadini». «Non ci sorprende, ma certo non manca di creare sconforto, l’iniziativa dei, che in un recente incontro con il locale Prefetto, per far fronte all’inarrestabile fuga didalle Rsa, e alla conseguente carenza di personale sanitario, chiedono, ...

