De Luca: "Stupido manifestare contro il Green Pass"

Il Corriere della Città

... il pubblico non èe lo capisce. E poi credo di essere tra i pochi a scrivere ancora a ... I giovani hanno chiesto a Dela sua idea di felicità: 'Sulla felicità non possiamo contare. Durante ...A chi gli ha chiesto del suo rapporto con la scrittura Deha detto: 'Non sono un impiegato, ... il pubblico non èe lo capisce. E poi credo di essere tra i pochi a scrivere ancora a penna, ...StampaSenza Green Pass, a fine agosto, dopo i gavazzamenti agostani e ferragostani rischiamo di dover richiudere tutto. Il Green Pass è un aiuto a tenere aperte le attività economiche”. Lo ha dichiara ...Il green pass obbligatorio è sostenuto anche dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che si è detto favorevole per evitare nuove chiusure.