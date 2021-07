De Luca in diretta: ” Ok al Green Pass o si rischia di richiudere tutto” (Di venerdì 30 luglio 2021) Il governatore De Luca torna in diretta Facebook per fare il punto della situazione sulla pandemia in Campania. Il presidente della regione ha già anticipato i dati del bollettino odierno e ha fatto sapere che nella giornata di oggi si registrano 355 nuovi positivi. Ha anche affrontato la questione Green Pass vaccinale: “Una delle cose L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 30 luglio 2021) Il governatore Detorna inFacebook per fare il punto della situazione sulla pandemia in Campania. Il presidente della regione ha già anticipato i dati del bollettino odierno e ha fatto sapere che nella giornata di oggi si registrano 355 nuovi positivi. Ha anche affrontato la questionevaccinale: “Una delle cose L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

