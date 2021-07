De Donno | oggi l’autopsia | si indaga per istigazione al suicidio

(Di venerdì 30 luglio 2021) Roma, 30 lug – Sulla morte di Giuseppe De, trovato morto nella sua casa di Eremo di Curtatone, la Procura di Mantovaadesso peral. Come abbiamo riportato ieri, suldell’ex primario di pneumologia all’ospedale Carlo Poma di Mantova, noto per la terapia anti Covid con plasma iperimmune, la Procura della città lombarda ha aperto un’inchiesta. Gli inquirenti intendono vederci chiaro e ora il pm ha disposto anchesul corpo del medico, che verrà effettuata alle camere mortuarie dell’ospedale di Mantova. I funerali di De ...

ITALIA – Istigazione al suicidio. E' questo il capo di imputazione per il quale la Procura di Mantova ha aperto un'indagine in relazione alla morte del dottor Giuseppe De Donno. Il medico, 54 anni, si ...Le dimissioni a giugno dall'ospedale Carlo Poma. A giugno è stata diffusa la notizia delle sue dimissioni dal Carlo Poma A cura di Enrico Tata. La procura di Mantova ha aperto un'indagine per istigazi ...