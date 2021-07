Day7 batterie nuoto | l’ incontrollabile fascino delle staffette

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 30 luglio 2021) Al via ildiall’Aquatic Centre di Tokyo. Tanti gli italiani in gara tra cui Santo Condorelli e Lorenzo Zezzeri entrambi velocisti dei 50 metri, Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza che entreranno in vasca per i 1500 e le duemiste. Una giornata che potrebbe portare tante soddisfazioni alla nostra nazionale. Il programma di oggi: 50 stile maschile(Santo Yuri Condorelli e Lorenzo Zazzeri)50 stile libero femminile 1500 stile libero maschile(Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri) 4×100 mista femminile ...