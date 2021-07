Dal cyber al Mediterraneo, il Copasir studia le sfide per l’Italia (Di venerdì 30 luglio 2021) Nell’ultima settimana il Copasir guidato dal senatore Adolfo Urso (Fdi) ha ricevuto in audizione l’autorità delegata alla sicurezza della Repubblica, prefetto Franco Gabrielli, e il ministro della Difesa Lorenzo Guerini (Pd), esponenti apicali del mondo della sicurezza nazionale in seno al governo Draghi. L’attività di Palazzo San Macuto torna in pista dopo la lunga querelle sulla presidenza e il braccio di InsideOver. Leggi su it.insideover (Di venerdì 30 luglio 2021) Nell’ultima settimana ilguidato dal senatore Adolfo Urso (Fdi) ha ricevuto in audizione l’autorità delegata alla sicurezza della Repubblica, prefetto Franco Gabrielli, e il ministro della Difesa Lorenzo Guerini (Pd), esponenti apicali del mondo della sicurezza nazionale in seno al governo Draghi. L’attività di Palazzo San Macuto torna in pista dopo la lunga querelle sulla presidenza e il braccio di InsideOver.

Ultime Notizie dalla rete : Dal cyber Cybersecurity, Sogei: 'Collaborazione pubblico - privata per salvare le nostre infrastrutture critiche' ...mercato Sicurezza Cybersecurity Scopri di più Scarica il Whitepaper La direzione intrapresa è dotare l'Europa di strumenti normativi e operativi al fine di arginare le minacce provenienti dal cyber ...

I cyberattacchi della Cina agli Stati Uniti riguardano anche noi Queste sarebbero state particolarmente utili dal punto di vista economico per le aziende cinesi, in ... compresa l'Italia, si gioca all'interno del dominio cyber il quale rappresenta l'ambiente ...

Cybersecurity: così la pandemia fa volare gli attacchi Double Extortion Il Sole 24 ORE Cyber attacchi contro le organizzazioni aumentati del 29% Secondo il Security Report di metà anno di Check Point Software vi è un forte aumento dei cyber attacchi contro le organizzazioni di tutto il mondo.

Cybersecurity, Sogei: “Collaborazione pubblico-privata per salvare le nostre infrastrutture critiche” Le infrastrutture critiche alla base del sistema di fornitura dei servizi essenziali sono il perno delle funzioni chiave della società attuale. La loro protezione è centrale nelle iniziative Ue e in q ...

