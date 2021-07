Dai professionisti dell’atletica alle aziende, il Metodo Punzo per il benessere di ognuno. (Di venerdì 30 luglio 2021) Lo studio nasce 12 anni fa da esperienze acquisite nel mondo dell’atletica, passione da sempre di Stefano Punzo, osteopata e massofisioterapista che, negli anni, ha acquisito una grande esperienza nel mondo del running, al fianco di atleti élite in contesti nazionali e internazionali. Il team dello studio si prende cura dello sportivo con interventi efficaci e risultati rapidi e duraturi. In studio, l’atleta infortunato viene preso in carico con visite specialistiche ortopediche, trattamenti con tecnologie avanzate e percorsi di riabilitazione personalizzati. Nelle prime fasi della riatletizzazione, il runner potrà invece contare sul lavoro di squadra di ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 30 luglio 2021) Lo studio nasce 12 anni fa da esperienze acquisite nel mondo, passione da sempre di Stefano, osteopata e massofisioterapista che, negli anni, ha acquisito una grande esperienza nel mondo del running, al fianco di atleti élite in contesti nazionali e internazionali. Il team dello studio si prende cura dello sportivo con interventi efficaci e risultati rapidi e duraturi. In studio, l’atleta infortunato viene preso in carico con visite specialistiche ortopediche, trattamenti con tecnologie avanzate e percorsi di riabilitazione personalizzati. Nelle prime fasi della riatletizzazione, il runner potrà invece contare sul lavoro di squadra di ...

Advertising

paolorm2012 : RT @maumal69: @algirone @paolorm2012 Sta smontando anche tutta una serie di falsità di politici e azzeccagarbugli vari propagandate dai 'pr… - maumal69 : @algirone @paolorm2012 Sta smontando anche tutta una serie di falsità di politici e azzeccagarbugli vari propaganda… - AnielloDV : RT @teknoring_com: ?????????? ???????????? ???? ?????????? ?????????? ????????????????? ????? O saremo, come professionisti tecnici, una volta ancora, coloro che ne darann… - sgurzo76 : @repubblica Quelli di Repubblica erano lì , in ospedale , hanno visto con i loro occhi . Notizia sicura , dai profe… - teknoring_com : ?????????? ???????????? ???? ?????????? ?????????? ????????????????? ????? O saremo, come professionisti tecnici, una volta ancora, coloro che ne d… -