Da oggi disponibile in digitale “MAGICA” | il nuovo brano del cantautore umbro FIORITI

Da oggi è disponibile sulle piattaforme streaming e in digital download "MAGICA", il nuovo brano del cantautore umbro FIORITI. Il brano è disponibile al seguente link: https://FIORITI.lnk.to/MAGICA. "MAGICA" è un brano frizzante e leggero, caratterizzato da sonorità che miscelano sapientemente il pop all'attitudine nostalgica tipica del cantautorato. Scritta e prodotta dallo stesso Matteo FIORITI e da Andrea ...

