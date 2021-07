Crisanti non ci dà tregua: “Rischio malattia grave anche con vaccino” (Di venerdì 30 luglio 2021) Roma, 30 lug – “Rischio malattia grave anche nei vaccinati da 7-8 mesi“: per Andrea Crisanti la variante Delta è talmente pericolosa che neanche una doppia dose di vaccino è sicura. Per il microbiologo campione di allarmismo e catastrofismo, “quello che vediamo è che la variante Delta” del coronavirus “può infettare anche i vaccinati e aumenta così la frazione degli asintomatici“. Nello specifico, sostiene Crisanti, “in quelli che hanno fatto una singola dose può creare malattia grave. In quelli che hanno ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 30 luglio 2021) Roma, 30 lug – “nei vaccinati da 7-8 mesi“: per Andreala variante Delta è talmente pericolosa che neuna doppia dose diè sicura. Per il microbiologo campione di allarmismo e catastrofismo, “quello che vediamo è che la variante Delta” del coronavirus “può infettarei vaccinati e aumenta così la frazione degli asintomatici“. Nello specifico, sostiene, “in quelli che hanno fatto una singola dose può creare. In quelli che hanno ...

