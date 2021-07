Crisanti: 'Il vaccino non basta. Così l'immunità di gregge non si raggiunge' (Di venerdì 30 luglio 2021) 'I da soli non bastano ' . Così tuona il virologo , intervenuto oggi ad Agora Estate su Rai3. 'Coi vaccini da soli l'immunità di gregge non si raggiunge - prosegue -. Bisogna passare dalla fase ... Leggi su leggo (Di venerdì 30 luglio 2021) 'I da soli nonno ' .tuona il virologo , intervenuto oggi ad Agora Estate su Rai3. 'Coi vaccini da soli l'dinon si- prosegue -. Bisogna passare dalla fase ...

Advertising

fattoquotidiano : QUARTA ONDATA / L'ANALISI DI CRISANTI “Il vaccino da solo non basta, imitiamo il modello Londra' [di Alessandro Ma… - Adnkronos : #VarianteDelta, Crisanti: 'Nessun #vaccino copre al 100%'. - valy_s : #Covid19 #Crisanti ci dice che NEL MIGLIORE DEI CASI la protezione del vaccino con #VarianteDelta arriva al 70%..… - Maschere1 : RT @Andrea__Monti: Quindi praticamente il #vaccino non serve a un cazzo.. ma continuiamo imperterriti a costringere le persone con le minac… - SilviaTeresa14 : RT @Andrea__Monti: Quindi praticamente il #vaccino non serve a un cazzo.. ma continuiamo imperterriti a costringere le persone con le minac… -