Covid, variante Delta predominante: 3 regioni potrebbero finire in giallo entro fine agosto (Di venerdì 30 luglio 2021) Sicilia, Sardegna e Lazio hanno un indice Rt in salita che le vede possibili candidate a nuove restrizioni Leggi su repubblica (Di venerdì 30 luglio 2021) Sicilia, Sardegna e Lazio hanno un indice Rt in salita che le vede possibili candidate a nuove restrizioni

Advertising

Adnkronos : Le persone immunizzate possono trasmettere la #varianteDelta al pari delle persone non vaccinate, evidenziano le au… - Adnkronos : #Oms: 'Variante Delta non è più letale'. #covid. - Adnkronos : Variante Delta, Menichetti: 'Infetta anche vaccinati, tornare a mascherina'. #covid #variantedelta - Massimi8900 : RT @VitoGulli: Ufficiale: il 95% dei contagi é variante Delta! Alta contagiosità ..bassa pericolosità .. insomma.. una lieve influenza.. e.… - News24Italy : #«Variante Delta al 97% in Veneto»: l'indagine dell'Istituto Zooprofilattico delle Venezie -