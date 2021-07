Covid, ultime news. Lamorgese sul Green pass: "I controlli saranno rafforzati". LIVE (Di venerdì 30 luglio 2021) I controlli "verranno rafforzati tenendo conto dei diversi casi legati ai paesi di provenienza, ma anche delle quarantene" ha detto il ministro dell'Interno. Secondo la cabina di regia per il monitoraggio l'Rt sale a 1,57 e sale anche l'incidenza settimanale che passa da 40 a 58 casi per centomila abitanti. Il ministro Speranza vara nuove ordinanze confermando gran parte delle misure previste per l'ingresso in Italia Leggi su tg24.sky (Di venerdì 30 luglio 2021) I"verrannotenendo conto dei diversi casi legati ai paesi di provenienza, ma anche delle quarantene" ha detto il ministro dell'Interno. Secondo la cabina di regia per il monitoraggio l'Rt sale a 1,57 e sale anche l'incidenza settimanale chea da 40 a 58 casi per centomila abitanti. Il ministro Speranza vara nuove ordinanze confermando gran parte delle misure previste per l'ingresso in Italia

