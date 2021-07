Covid, ultime news. Il ministro Lamorgese sul Green Pass: "Controlli rafforzati". LIVE (Di venerdì 30 luglio 2021) La variante Delta in Italia è al 94,8%, secondo un report dell'Iss. Nel bollettino di giornata 6.619 nuovi casi con 247.486 test totali fatti, con una percentuale di positività stabile al 2,7%. Le terapie intensive occupate sono 201 (+7), con 20 ingressi nelle ultime 24 ore, mentre i ricoveri ordinari aumentano di 82 unità. Secondo la cabina di regia per il monitoraggio l'Rt sale a 1,57 e sale anche l'incidenza settimanale che Passa da 40 a 58 casi per centomila abitanti Leggi su tg24.sky (Di venerdì 30 luglio 2021) La variante Delta in Italia è al 94,8%, secondo un report dell'Iss. Nel bollettino di giornata 6.619 nuovi casi con 247.486 test totali fatti, con una percentuale di positività stabile al 2,7%. Le terapie intensive occupate sono 201 (+7), con 20 ingressi nelle24 ore, mentre i ricoveri ordinari aumentano di 82 unità. Secondo la cabina di regia per il monitoraggio l'Rt sale a 1,57 e sale anche l'incidenza settimanale chea da 40 a 58 casi per centomila abitanti

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono 6.619 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 6.171. Sono invece 18 le vitt… - rtl1025 : ?? Sono 6.619 i positivi ai test #Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute.… - fanpage : 'Mi sono vaccinato dal Covid per venire a Tokyo a prendermi un oro olimpico. Aderisco molto volentieri alla campagn… - Nebrodinotizie : Casi #Covid in lieve crescita in #Sicilia nelle ultime 24 ore - messina_oggi : Covid, in Sicilia 724 positivi e quattro vittimeROMA (ITALPRESS) – Casi Covid in lieve crescita in Sicilia nelle u… -