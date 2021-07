Covid, ultime news. Il bollettino: 6619 nuovi casi e 18 morti. Positività al 2,7%. LIVE (Di venerdì 30 luglio 2021) I test fatti sono 247.486 tra rapidi e molecolari. Le terapie intensive occupate sono 201 (+7), con 20 ingressi nelle ultime 24 ore. Secondo la cabina di regia per il monitoraggio l'Rt sale a 1,57 e sale anche l'incidenza settimanale che passa da 40 a 58 casi per centomila abitanti. Il ministro Speranza vara nuove ordinanze confermando gran parte delle misure previste per l'ingresso in Italia Leggi su tg24.sky (Di venerdì 30 luglio 2021) I test fatti sono 247.486 tra rapidi e molecolari. Le terapie intensive occupate sono 201 (+7), con 20 ingressi nelle24 ore. Secondo la cabina di regia per il monitoraggio l'Rt sale a 1,57 e sale anche l'incidenza settimanale che passa da 40 a 58per centomila abitanti. Il ministro Speranza vara nuove ordinanze confermando gran parte delle misure previste per l'ingresso in Italia

Advertising

fanpage : 'Mi sono vaccinato dal Covid per venire a Tokyo a prendermi un oro olimpico. Aderisco molto volentieri alla campagn… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Salgono ancora i casi Covid in Italia. Sono 5.143 i positivi nelle ultime 24 ore. Ieri 5.057, 17 le v… - Corriere : I dati dell’Iss: «Il 99 per cento dei morti da febbraio non aveva completato il ciclo vaccinale» - tempostretto : Un nuovo articolo: (Controlli anti covid, a Taormina chiusi 4 locali) è stato pubblicato su: Tempo Stretto - Ultime… - BetodiModena : RT @notiziae: #Covid, +6.619 nuovi casi in #Italia nelle ultime 24 ore. +18 #morti, +2.117 #guariti. #Tamponi: 247.486 Casi testati: 55.88… -