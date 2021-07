Covid: Tokyo, governo estende stato emergenza al 31 agosto (Di venerdì 30 luglio 2021) Il governo giapponese ha esteso fino al 31 agosto lo stato di emergenza attualmente in vigore a Tokyo, e la cui durata era prevista fino al 22 di questo mese, a fronte dell'espansione senza precedenti ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 30 luglio 2021) Ilgiapponese ha esteso fino al 31lodiattualmente in vigore a, e la cui durata era prevista fino al 22 di questo mese, a fronte dell'espansione senza precedenti ...

