Covid | Sardegna e Sicilia rosse nelle mappe Ue Contagi in salita

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 30 luglio 2021) È una situazione che peggiora quella dell’Italia. Sicilia e Sardegna tornano in rosso nelle mappe aggiornate dell’Ecdc, il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Non è solo l’Italia a vedere cambiare i suoi colori. I casi di Covid sono in aumento in tutta Europa. Secondo questa ultima mappa la maggior parte della penisola è in giallo. Sono verdi Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Valle d’Aosta e Piemonte.