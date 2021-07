Covid, quali regioni rischiano di passare in zona gialla (Di venerdì 30 luglio 2021) per l’aumento dei casi dovuti alla circolazione della variante Delta La variante Delta sta creando non poca preoccupazione. Nonostante i ricoveri nei reparti e in terapia intensiva sono ancora contenuti e ben al di sotto della soglia di criticità, i contagi salgono velocemente. In media hanno superato i 50 casi ogni 100mila abitanti in una settimana, ma grazie ai nuovi parametri dettati dall’ultimo Dpcm, molte regioni possono ancora rimanere in zona bianca. La bozza del rapporto Iss dice: “La circolazione della variante Delta è in aumento in Italia ed è ormai prevalente. Questa variante ha portato a un aumento dei casi in altri Paesi con alta copertura ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 30 luglio 2021) per l’aumento dei casi dovuti alla circolazione della variante Delta La variante Delta sta creando non poca preoccupazione. Nonostante i ricoveri nei reparti e in terapia intensiva sono ancora contenuti e ben al di sotto della soglia di criticità, i contagi salgono velocemente. In media hanno superato i 50 casi ogni 100mila abitanti in una settimana, ma grazie ai nuovi parametri dettati dall’ultimo Dpcm, moltepossono ancora rimanere inbianca. La bozza del rapporto Iss dice: “La circolazione della variante Delta è in aumento in Italia ed è ormai prevalente. Questa variante ha portato a un aumento dei casi in altri Paesi con alta copertura ...

