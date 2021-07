Covid oggi Sardegna, 308 contagi e un morto: bollettino 30 luglio (Di venerdì 30 luglio 2021) Sono 308 i nuovi contagi da coronavirus oggi 30 luglio in Sardegna, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registra un altro morto. Il totale dei casi da inizio pandemia sale a 61.721, quello dei decessi a 1.501. Gli attuali positivi nella regione sono 4.659 (+267), i dimessi/guariti sono 55.561 (+40). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 30 luglio 2021) Sono 308 i nuovida coronavirus30in, secondo i dati dell’ultimo. Si registra un altro. Il totale dei casi da inizio pandemia sale a 61.721, quello dei decessi a 1.501. Gli attuali positivi nella regione sono 4.659 (+267), i dimessi/guariti sono 55.561 (+40). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

GassmanGassmann : Centoventottomilaventinove italiani, deceduti con covid ad oggi. RIP?? - corradoformigli : Il 98,8% dei morti per #Covid da febbraio a oggi non aveva ricevuto la doppia dose di vaccino. Serve altro? #GreenpassObbligatorio - Adnkronos : #Covid oggi Israele, al via terza dose #vaccino agli over 60. Al presidente e alla moglie i primi booster. - CCanadese : RT @CCanadese: Ed ecco la consueta anteprima della vignetta di Ynot, guardatela tutta qua ?? - cafifal : RT @fanpage: ULTIM'ORA I casi Covid di oggi regione per regione -