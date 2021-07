Covid oggi Lombardia, 678 contagi e 1 morto: bollettino 30 luglio (Di venerdì 30 luglio 2021) Sono 678 i nuovi contagi da coronavirus oggi 30 luglio in Lombardia, secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registra un altro morto. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 36.583, di cui è risultato positivo l’1,8%. Il totale dei decessi sale a 33.823 da inizio pandemia. Cala il numero dei pazienti in terapia intensiva: sono oggi 26, 4 meno di ieri. I ricoverati nei reparti ordinari, invece, sono 5 più di 24 ore fa, per un totale di 211. Sono 231 i nuovi casi di Covid-19 nel territorio metropolitano di Milano, di cui 102 nella città capoluogo. ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 30 luglio 2021) Sono 678 i nuovida coronavirus30in, secondo i dati dell’ultimo. Si registra un altro. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 36.583, di cui è risultato positivo l’1,8%. Il totale dei decessi sale a 33.823 da inizio pandemia. Cala il numero dei pazienti in terapia intensiva: sono26, 4 meno di ieri. I ricoverati nei reparti ordinari, invece, sono 5 più di 24 ore fa, per un totale di 211. Sono 231 i nuovi casi di-19 nel territorio metropolitano di Milano, di cui 102 nella città capoluogo. ...

Advertising

GassmanGassmann : Centoventottomilaventinove italiani, deceduti con covid ad oggi. RIP?? - borghi_claudio : E anche oggi il Corriere lancia la mistificazione quotidiana per attaccare i contrari al pass. Oggi tocca a Zaia co… - corradoformigli : Il 98,8% dei morti per #Covid da febbraio a oggi non aveva ricevuto la doppia dose di vaccino. Serve altro? #GreenpassObbligatorio - fabrizio180978 : Ma che buffonata è?! Ora i deceduti sono persone positive quindi non necessariamente morte per Covid, ed oggi 4 dei… - NewSicilia : #Newsicilia I dati del #bollettino #Covid di oggi in tutta #Italia -