Covid oggi Liguria, 122 contagi e un morto: bollettino 30 luglio (Di venerdì 30 luglio 2021) Sono 122 i nuovi contagi da coronavirus oggi 30 luglio in Liguria, secondo i dati dell'ultimo bollettino. Si registra un altro morto. I nuovi positivi al Covid sono stati individuati a fronte di 2.974 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore, ai quali si aggiungono altri 3.308 tamponi antigenici rapidi. Il totale dei casi nella regione da inizio pandemia sale a 105.172, quello dei decessi a 4.362. Il totale dei guariti è pari a 98.391 (+78). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

