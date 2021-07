Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 30 luglio (Di venerdì 30 luglio 2021) bollettino Covid Italia di oggi, venerdì 30 luglio, con dati e news della Protezione Civile – regione per regione – su contagi, ricoveri, morti. I numeri sulla pandemia di coronavirus da Lombardia, Toscana, Veneto, Lazio, Campania e Sicilia. Il punto sulle vaccinazioni nel giorno del report Iss che segnala la crescita dell’indice Rt a livello nazionale, ora a 1,57. Sono 1.043 i nuovi contagi da coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, 30 luglio. Non si registrano invece nuovi ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 30 luglio 2021)di, venerdì 30, con dati e news della– regione per regione – su, ricoveri, morti. I numeri sulla pandemia di coronavirus da Lombardia, Toscana, Veneto, Lazio, Campania e Sicilia. Il punto sulle vaccinazioni nel giorno del report Iss che segnala la crescita dell’indice Rt a livello nazionale, ora a 1,57. Sono 1.043 i nuovida coronavirus in Veneto secondo ildi, 30. Non si registrano invece nuovi ...

