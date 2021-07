Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 30 luglio (Di venerdì 30 luglio 2021) bollettino Covid Italia di oggi, venerdì 30 luglio, con dati e news della Protezione Civile – regione per regione – su contagi, ricoveri, morti. I numeri sulla pandemia di coronavirus da Lombardia, Toscana, Veneto, Lazio, Campania e Sicilia. Il punto sulle vaccinazioni nel giorno del report Iss che segnala la crescita dell’indice Rt a livello nazionale, ora a 1,57. Sono 1.043 i nuovi contagi da coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, 30 luglio. Non si registrano invece ... Leggi su italiasera (Di venerdì 30 luglio 2021)di, venerdì 30, con dati e news della– regione per regione – su, ricoveri, morti. I numeri sulla pandemia di coronavirus da Lombardia, Toscana, Veneto, Lazio, Campania e Sicilia. Il punto sulle vaccinazioni nel giorno del report Iss che segnala la crescita dell’indice Rt a livello nazionale, ora a 1,57. Sono 1.043 i nuovida coronavirus in Veneto secondo ildi, 30. Non si registrano invece ...

Advertising

GassmanGassmann : Centoventottomilaventinove italiani, deceduti con covid ad oggi. RIP?? - borghi_claudio : E anche oggi il Corriere lancia la mistificazione quotidiana per attaccare i contrari al pass. Oggi tocca a Zaia co… - corradoformigli : Il 98,8% dei morti per #Covid da febbraio a oggi non aveva ricevuto la doppia dose di vaccino. Serve altro? #GreenpassObbligatorio - mpappada : RT @GassmanGassmann: Centoventottomilaventinove italiani, deceduti con covid ad oggi. RIP?? - qn_carlino : Coronavirus oggi 29 luglio 2021 Marche, bollettino Covid. Dati e contagi -