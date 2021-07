Covid oggi Italia, 6.619 contagi e 18 morti: bollettino 30 luglio (Di venerdì 30 luglio 2021) Sono 6.619 i contagi da coronavirus in Italia oggi, venerdì 30 luglio 2021, secondo i dati – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 19 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 247.486 tamponi, il tasso di positività è al 2,67% (stabile rispetto a ieri, 2,7%). In terapia intensiva si trovano 201 pazienti, +7 rispetto a ieri con 20 ingressi nelle ultime 24 ore. I ricoverati con sintomi sono 1.812 (+82). Sono 4.132.510 i dimessi e i guariti (+2.117) e 82.962 gli attualmente positivi (+4.478). Ieri i casi erano stati 6.171 e i decessi 19. ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 30 luglio 2021) Sono 6.619 ida coronavirus in, venerdì 302021, secondo i dati – regione per regione – deldella Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 247.486 tamponi, il tasso di positività è al 2,67% (stabile rispetto a ieri, 2,7%). In terapia intensiva si trovano 201 pazienti, +7 rispetto a ieri con 20 ingressi nelle ultime 24 ore. I ricoverati con sintomi sono 1.812 (+82). Sono 4.132.510 i dimessi e i guariti (+2.117) e 82.962 gli attualmente positivi (+4.478). Ieri i casi erano stati 6.171 e i decessi 19. ...

