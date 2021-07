Covid oggi Israele, al via terza dose vaccino (Di venerdì 30 luglio 2021) Il 60enne presidente israeliano Isaac Herzog e la moglie, Michal, sono state le prime persone in Israele a ricevere la terza dose del vaccino contro Covid-19. Lo riportano i media locali, pubblicando le foto scattate al capo dello Stato mentre gli viene somministrato il vaccino. Ieri la Commissione di esperti del ministero della Salute israeliano ha approvato l’inoculazione di una terza dose anti-coronavirus Sars-CoV-2. In serata il primo ministro, Naftali Bennet, ha ufficializzato l’avvio della somministrazione del nuovo richiamo alle persone con più di ... Leggi su italiasera (Di venerdì 30 luglio 2021) Il 60enne presidente israeliano Isaac Herzog e la moglie, Michal, sono state le prime persone ina ricevere ladelcontro-19. Lo riportano i media locali, pubblicando le foto scattate al capo dello Stato mentre gli viene somministrato il. Ieri la Commissione di esperti del ministero della Salute israeliano ha approvato l’inoculazione di unaanti-coronavirus Sars-CoV-2. In serata il primo ministro, Naftali Bennet, ha ufficializzato l’avvio della somministrazione del nuovo richiamo alle persone con più di ...

