Covid oggi Cina, sospesi tutti i voli all'aeroporto di Nanchino (Di venerdì 30 luglio 2021) Sono stati sospesi tutti i voli all'aeroporto internazionale di Nanchino, dove nei giorni scorsi è scoppiato un focolaio di Covid definito dalla stampa locale "il più esteso dopo Wuhan". Lo ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 30 luglio 2021) Sono statiall'internazionale di, dove nei giorni scorsi è scoppiato un focolaio didefinito dalla stampa locale "il più esteso dopo Wuhan". Lo ha ...

Advertising

GassmanGassmann : Centoventottomilaventinove italiani, deceduti con covid ad oggi. RIP?? - corradoformigli : Il 98,8% dei morti per #Covid da febbraio a oggi non aveva ricevuto la doppia dose di vaccino. Serve altro? #GreenpassObbligatorio - Adnkronos : #Covid oggi Israele, al via terza dose #vaccino agli over 60. Al presidente e alla moglie i primi booster. - leggoit : Covid Italia, bollettino oggi 30 luglio: nuovi casi in Veneto, Toscana, Umbria, Puglia, Abruzzo, Campania - 11secon : #COVID19 - #ITALIA Resoconto sulla #vaccinazione anti-#Covid, aggiornato ad oggi. Fonte: Ministero della Salute Li… -