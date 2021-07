Covid oggi Campania, 355 contagi: bollettino 30 luglio (Di venerdì 30 luglio 2021) Sono 355 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi. Ad anticipare i dati è il presidente della Regione, Vincenzo De Luca. “In Campania abbiamo oggi 355 nuovi positivi, la grandissima parte dei quali asintomatici o hanno lievi sintomi. Non registriamo un appesantimento di presenze negli ospedali. Questo ci dà un po’ di serenità”, ha detto il governatore nel corso di una diretta Facebook, facendo il punto sulla situazione Covid in regione. La Campania ha intanto raggiunto la soglia dei 3 milioni di cittadini con doppia dose ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 30 luglio 2021) Sono 355 i nuovida coronavirus insecondo ildi. Ad anticipare i dati è il presidente della Regione, Vincenzo De Luca. “Inabbiamo355 nuovi positivi, la grandissima parte dei quali asintomatici o hanno lievi sintomi. Non registriamo un appesantimento di presenze negli ospedali. Questo ci dà un po’ di serenità”, ha detto il governatore nel corso di una diretta Facebook, facendo il punto sulla situazionein regione. Laha intanto raggiunto la soglia dei 3 milioni di cittadini con doppia dose ...

