Covid oggi Campania | 355 contagi | bollettino 30 luglio

GassmanGassmann : Centoventottomilaventinove italiani, deceduti con covid ad oggi. RIP?? - borghi_claudio : E anche oggi il Corriere lancia la mistificazione quotidiana per attaccare i contrari al pass. Oggi tocca a Zaia co… - corradoformigli : Il 98,8% dei morti per #Covid da febbraio a oggi non aveva ricevuto la doppia dose di vaccino. Serve altro? #GreenpassObbligatorio - forli24ore : Covid-19. Oggi in provincia di Forlì-Cesena 39 nuovi casi - carmenfuriosa : RT @GassmanGassmann: Centoventottomilaventinove italiani, deceduti con covid ad oggi. RIP?? -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

ABRUZZO - Sono 112 i nuovi casi positivi alregistratiin Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 76.124. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e ......messa in campo dal governo ha come obbiettivo quello di risollevare giovani e famiglie in difficoltà economica causata dal emergenza- 19 nel biennio 2019 - 20. Tra i tanti bonus in vigore...Sale ancora il tasso di positività da covid in provincia di Lecce secondo il report della Asl. Gli attualmente positivi sono 509 contro i 365 della scorsa settimana e una percentuale che ...Il consiglio dei Ministri tedesco ha deciso che a partire da domenica 1 agosto per entrare in Germania sarà necessario presentare un test Covid negativo, eccetto per chi può dimostrare una vaccinazion ...