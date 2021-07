Covid, oggi 6.619 nuovi casi e 18 morti: il bollettino del 30 luglio (Di venerdì 30 luglio 2021) Covid ITALIA, IL bollettino DI oggi 30 luglio 2021: morti, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore nuovi casi: 6.619 Decessi: 18 Tamponi effettuati: 247.486 Terapie intensive: +7 Tasso di positività: 2,7% I numeri della pandemia Attualmente positivi: 82.962 casi totali: 4.343.519 Decessi: 128.047 Guariti: 4.132.510 In Italia oggi, venerdì 30 luglio 2021, si sono registrati 6.619 nuovi casi di Covid-19 e 18 persone morte con il virus. Ieri erano stati segnalati 6.171 ... Leggi su tpi (Di venerdì 30 luglio 2021)ITALIA, ILDI302021:, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore: 6.619 Decessi: 18 Tamponi effettuati: 247.486 Terapie intensive: +7 Tasso di positività: 2,7% I numeri della pandemia Attualmente positivi: 82.962totali: 4.343.519 Decessi: 128.047 Guariti: 4.132.510 In Italia, venerdì 302021, si sono registrati 6.619di-19 e 18 persone morte con il virus. Ieri erano stati segnalati 6.171 ...

