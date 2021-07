Covid | news Rt Italia sale a 1 | 57 Esperti | quarta ondata con molti meno ricoveri LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 30 luglio 2021) Secondo la cabina di regia per il monitoraggioanche l'incidenza settimanale che passa da 40 a 58 casi per centomila abitanti. Il ministro Speranza vara nuove ordinanze confermando gran parte delle misure previste per l'ingresso in. Sul certificato verde e il ritorno a scuola in presenza il governo si esprimerà la prossima settimana e intanto le Regioni chiedono restrizionisevere e più dosi di vaccino