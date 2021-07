Covid, Musumeci: “In Sicilia vaccinato l’81,5% del personale scolastico” (Di venerdì 30 luglio 2021) "Guardiamo al mondo della scuola. In Sicilia 130mila persone sono impegnate nel settore tra docenti e personale Ata. Nell'Isola l'81,5 per cento del personale scolastico si è già sottoposto al vaccino". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 30 luglio 2021) "Guardiamo al mondo della scuola. In130mila persone sono impegnate nel settore tra docenti eAta. Nell'Isola l'81,5 per cento delsi è già sottoposto al vaccino". L'articolo .

