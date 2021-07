Advertising

NurseTimes : ?? Nurse Times Covid, Lorefice (M5S): si sta impennando il costo dei vaccini, governo agisca in sede internazionale:… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Lorefice

Quotidiano Sanità

...sedi europee e internazionali per affrontare in maniera risoluta l'inaccessibilità economica ai vaccini'. Così in una nota la presidente della commissione Affari sociali Marialucia(......ricostruzione delle aree terremotate ed in favore del personale impegnato nel contrasto del" ...del giorno della collega e Presidente della Commissione affari sociali Maria Luciaper ...30 LUG - “Desta preoccupazione quanto riportato in uno studio Oxfam-Emergency secondo cui non si arresta a livello globale la corsa del prezzo dei vaccini anti Covid-19: in base al report, Pfizer e Mo ....“E’ appena stato votato in Aula il bilancio della Camera: sono ben 35 i milioni di euro che torneranno al bilancio dello Stato. Continua il lavoro ...