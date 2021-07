Covid: indice Rt a 1,57 e incidenza raddoppiata. Validi in Italia i certificati vaccinali britannici (Di venerdì 30 luglio 2021) Continua a crescere l’indice Rt dei contagi da Coronavirus in Italia. La scorsa settimana era a quota 1,26, adesso si colloca a 1,57. Il dato trapela dal vertice della cabina di regia di oggi 30 luglio. Ma non basta. A dimostrare che l’epidemia “non è ancora alle nostre spalle” – per riprendere le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia del Ventaglio (28 luglio) – c’è anche un altro dato. L’Iss: “Tracciare i casi” Stando infatti alla bozza del monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità (Iss) e del ministero della Salute, “raddoppia l’incidenza settimanale” di Covid-19. Si ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 30 luglio 2021) Continua a crescere l’Rt dei contagi da Coronavirus in. La scorsa settimana era a quota 1,26, adesso si colloca a 1,57. Il dato trapela dal vertice della cabina di regia di oggi 30 luglio. Ma non basta. A dimostrare che l’epidemia “non è ancora alle nostre spalle” – per riprendere le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia del Ventaglio (28 luglio) – c’è anche un altro dato. L’Iss: “Tracciare i casi” Stando infatti alla bozza del monitoraggio settimanale dell’Istituto superiore di sanità (Iss) e del ministero della Salute, “raddoppia l’settimanale” di-19. Si ...

