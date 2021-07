Covid: in Lombardia 678 nuovi casi, a Bergamo sono 31 (Di venerdì 30 luglio 2021) sono 678, a fronte di 36.583 tamponi effettuati, i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore: il tasso di positività è dell’1,8% nella nostra regione, come segnalato dal report diffuso venerdì 30 luglio. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 30 luglio 2021)678, a fronte di 36.583 tamponi effettuati, ipositivi al coronavirus innelle ultime 24 ore: il tasso di positività è dell’1,8% nella nostra regione, come segnalato dal report diffuso venerdì 30 luglio.

